Napoli, abbonamenti al via: ora tocca ai tifosi

NAPOLI - Abbonamenti aperti per la prossima stagione. Da ieri pomeriggio è possibile sottoscrivere la tessera a distanza di due anni dall’ultima volta a causa del Covid. Questi sono i giorni dei vecchi abbonati della stagione 2019/20 con la prelazione partita ieri e che terminerà il 31 luglio. Poi toccherà ai vecchi abbonati e alle tariffe scontate e dall’8 agosto vendita libera per tutte le tariffe. Queste le tappe di avvicinamento alla prossima stagione, alla prima in casa col Monza prevista per il 21 agosto. C’era grande attesa in città per i prezzi e la data del lancio, la società li ha comunicati sabato sera - lo ha fatto per primo De Laurentiis alla radio ufficiale - e ora aspetta una risposta concreta da parte dei tifosi.

Napoli, le parole di Juan Jesus su Koulibaly Tariffe Oltre ai prezzi classici per ogni singolo settore, la società ha pensato a diverse tariffe scontate per donne, coppie e figli under 14, un modo per avvicinare tutti al Maradona, un incentivo per migliorare i dati delle ultime stagioni (nel 2019/20 il totale degli abbonati fu di circa 15mila) e avvicinarsi ai numeri delle big del campionato. Per le tariffe classiche si parte dai 195 euro delle Curve inferiori ai 305 di quelle superiori passando per Distinti (390 inferiori e 570 superiori) fino a Tribuna Nisida (770) e Posillipo (1.030). Per le donne lo sconto è del 10% (le Curve superiori costeranno 274,50 euro), per le coppie il secondo che si abbonerà potrà contare su uno sconto del 30% pagando le Curve superiori 213,50 euro e per i figli Under 14 lo sconto sulle tariffe classiche sarà del 50%. De Laurentiis si augura di vedere allo stadio tante famiglie e bambini, vuole che al Maradona si crei una cornice di festa.