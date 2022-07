Nani: "Zielinski al West Ham? Il cambiamento non deve spaventare"

NAPOLI - Il direttore sportivo Gianluca Nani è intevenuto a Radio Marte per parlare di diversi temi riguardanti la Serie A e il mercato del Napoli . Queste le parole di Nani sulla differenza dei diritti televisivi tra il colosso Premier League e la Serie A : "Siamo molto indietro, anche per la qualità del gioco. Siamo bravi tatticamente ma non c'è intensità nel gioco. Fischiamo molti falli, in Inghilterra ne vengono fischiati molto meno. Questa è una considerazione importante, perché mentre da noi ti butti a terra per prendersi il fallo, lì invece non rischi. Per loro se dopo un calcetto cadi a terra, considerato come uno che non è agguerrito, mentre qui la reazione è contraria, vieni visto come uno furbo".

"Napoli, Kvaratskhelia grande colpo. Lo Celso è un giocatore di alto livello per la Serie A"

Nani ha commentato il mercato fin qui portato avanti dal Napoli: "Addii Napoli? Io dico che non bisogna preoccuparsi di chi va via ma di chi viene. In questo il Napoli è maestro: Kim è straordinario, è stato un grande colpo, lo stesso vale per Kvaratskhelia, ma bisogna vedere come si troverà in campionato come il nostro. Il georgiano ha qualità, forse è meno concreto ma ha i colpi per stare a Napoli. Sono convinto che gli azzurri faranno bene anche quest'anno". Un pensiero sulla vicenda Zielinski, sempre più nel mirino del West Ham: "West Ham su Zielinski? Quando mi arriva una buona offerta, soprattutto se il calciatore vuole andare via, lo lascio andare. Il cambiamento non deve spaventare, ma la decisione è del Napoli". Nani conclude dando un suo giudizio sull'eventuale sbarco di Lo Celso al Napoli: "Lo Celso con Anguissa e Lobotka? Livello alto per la Serie A, poi bisogna vedere con quale modulo. Lo Celso ha questa caratteristica offensiva, Anguissa e Lobotka meno".