L'agente di Zerbin: “Felicissimo, probabile che resti al Napoli”

C'è un giocatore del Napoli che sta vivendo un ritiro felicissimo, si tratta di Alessio Zerbin, l'anno scorso al Frosinone e per la prima volta nella sua carriera alla 'mensa' dei grandi. Zerbin non vuole assolutamente sprecare la sua occasione, di rimanere da Spalletti, e sta facendo il possibile per convincere proprio l'allenatore e la società. Anche giocando in un ruolo non suo.