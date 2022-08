Il Napoli compie 96 anni: il tweet della società

Nel pieno del precampionato, tra ritiro, amichevoli e trattative di mercato, per il N a poli è anche il momento di festeggiare. Il 1° agosto ricorre infatti l’anniversario della fondazione del club azzurro, che nel 2022 compie 96 anni .

Il Napoli festeggia 96 anni

La società ha puntualmente celebrato questa giornata attraverso un tweet sul proprio profilo ufficiale: "Auguri a tutti noi! Forza Napoli Sempre” si legge come didascalia a una foto nella quale, sotto alla scritta “Happy Birthday SSC Napoli” e lo storico logo del club si notano in dissolvenza le foto di alcuni protagonisti della lunga storia del club azzurro, su tutti Diego Maradona, ma anche Ciro Ferrara, ritratti nei momenti dei festeggiamenti dei due scudetti vinti nel 1987 e nel 1990. Il difensore e il Pibe de Oro sono non a caso due degli otto giocatori ad avere vinto entrambi i tricolori della storia del Napoli insieme a Tebaldo Bigliardi, Fernando De Napoli, Andrea Carnevale, Giovanni Francini e Alessandro Renica.