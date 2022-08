Osimhen saluta Mertens: "Sei una leggenda"

Tifosi celebri, come Marco D’Amore, ex compagni, come Faouzi Ghoulam e Manolo Gabbiadini, e tanti, tantissimi, “semplici” sostenitori del Napoli hanno voluto ringraziare con un semplice commento la commovente lettera di addio che Dries Mertens ha voluto indirizzare alla città attraverso un post su Instagram.

Osimhen incorona Mertens: "Un fratello e un amico" Anche tanti compagni di spogliatoio del miglior marcatore della storia del club hanno però voluto esprimere il proprio affetto a Dries e tra questi spicca il lungo e accorato ringraziamento di Victor Osimhen, che in calce al post ha voluto salutare l’ex compagno d’attacco dopo le due stagioni trascorse insieme: "Uno dei più grandi che abbia mai indossato la maglia una LEGGENDA e OLTRE!!! Un vero tutor, un fratello, un amico, apprezzo tutte le tue motivazioni, i tuoi consigli, le tue battute, tutto di te è unico, spero di vederti di nuovo amico mio".

Le verità di De Laurentiis su Mertens Il post di Mertens ha spento del tutto le residue speranze dei tifosi, che al ritorno in extremis di “Ciro” in azzurro non hanno mai voluto smettere di credere, neppure dopo che il presidente De Laurentiis ha fornito la propria versione sul mancato rinnovo, legata al rifiuto del belga alla proposta economica avanzata dalla società dopo la scadenza del contratto che legava Mertens al Napoli il 30 giugno scorso.