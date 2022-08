Napoli, countdown per Verona: gli aggiornamenti su Politano

Napoli al lavoro nella mattinata di venerdì a pochi giorni dal debutto in Serie A contro il Verona, in programma al Bentegodi alle 18.30 di Ferragosto. Per Luciano Spalletti resta il dubbio della presenza di Matteo Politano, che si è allenato di nuovo a parte e potrebbe non recuperare in tempo.

Napoli, differenziato per Politano e Ambrosino "Il gruppo azzurro dopo una fase di attivazione e torello ha svolto una partita a campo ridotto con 5 porticine e sviluppi tattici a tutto campo - recita la nota della società -. Politano personalizzato in campo. Ambrosino personalizzato in palestra". Infortunatosi al polpaccio durante l'amichevole di precampionato contro il Girona, l'attaccante esterno non si è ancora arreso ma il suo forfait per l'esordio è ora più probabile.