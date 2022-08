Napoli, la carica social della squadra in vista del Verona

Dopo l’allenamento di rifinitura a Castelvolturno la squadra è partita alla volta del Veneto, avversario che alla prima giornata non può che evocare ricordi dolci ai tifosi azzurri, legati ovviamente alla stagione 1984-’85, quella del debutto in Serie A di Diego Armando Maradona all’inizio del settennato che ha cambiato la storia, e il palmares, del club azzurro.

Napoli verso il Verona, la carica di Osimhen e Juan Jesus

L’ambiente, come fatto intuire da Luciano Spalletti durante la conferenza di vigilia, è carico al punto giusto e la conferma arriva dell’attività social dei giocatori a poche ore dalla prima giornata. Victor Osimhen ha pubblicato un post su Instagram, “Final Training Before Tomorrow’s Encounter” e punta a rompere il tabù che non lo ha visto mai andare a segno nelle precedenti due annate alla prima giornata e in particolare a cancellare il ricordo dell’espulsione subita lo scorso anno contro il Venezia. Sul profilo Twitter ufficiale del club, invece, sotto alla scritta “In viaggio verso Verona” compare un Juan Jesus sorridente e con il pollice alzato sull’aereo che porta la squadra in Veneto.