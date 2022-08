Meret è diventato papà: è nato Daniel

Meret papà: Napoli diventa indimenticabile

Seppure pieno di incertezze, il futuro di Meret è ora più gioioso grazie alla nascita di Daniel. E il portiere non potrà dimenticare Napoli proprio grazie al lieto evento. Il giocatore è in scadenza di contratto e tuttora non sa quale sarà il suo futuro. Saltato il trasferimento allo Spezia, attende di sapere cosa accadrà con Keylor Navas. Arrivasse il portiere del Psg, dopo l'acquisto di Sirigu, per Meret al Napoli non ci sarebbe più spazio.