Napoli, le facce della panchina

ROMA - Le facce della panchina sono molto importanti, alla stessa stregua degli undici che vanno in campo dall'inizio. Ieri in Napoli-Monza la luce più brillante è stata quella di Kvara, la nuova stella dell'Est, ma sontuosi anche Lobo e Zielinski. Timbro e impegno di Osimhen che ormai parla da leader. Kim perfetto nelle chiusure e abile a girare in gol di testa sui titoli di coda. Tra i nuovi Olivera è decisamente in rodaggio ma falcata e tecnica ci sono (un inciso: avanza come un mediano). Ma vedere Giacomino Raspadori con il suo volto giovanilissimo e allegro che mostra la sua nuova maglia, la voglia di Simeone pronto a dire la sua, lo sguardo deciso di Ndombele che fa tanto Premier, la consapevolezza di avere un Ostigard pronto all'uso aggiungono tanta roba, per dirla alla Spalletti all'organico azzurro.