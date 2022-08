Napoli, Meret e un'estate in bilico: da titolare senza rinnovo

NAPOLI - Anche lo scorso anno Alex Meret partì titolare nelle prime due giornate, ma ancora avvertiva la presenza ingombrante di Ospina che lo scavalcò dalla terza in poi, dopo un problema alla vertebra lombare che lo costrinse a saltare la Juventus, e divenne titolare in campionato. Meret si accontentò delle Coppe attraversando la stessa fase scoperta con Ancelotti e, soprattutto, Gattuso: alternativa del colombiano, mai titolare fisso, sempre in discussione, un co-protagonista. Un anno dopo è cambiato tutto per non cambiare (quasi) nulla. Ospina se n’è andato, ma il Napoli la porta non l’ha affidata subito a Meret, s’è guardato attorno in cerca di opportunità, si è lasciato distrarre dalle occasioni, ne ha trovate un paio, prima Kepa del Chelsea, poi Keylor Navas del Psg, il vero obiettivo all’alba dell’estate.

Meret, cosa succede Meret sa di essere un titolare fantasma, primo attore a tempo. Lo è per ora, in attesa di sviluppi, ha poche certezze sul futuro, anche Spalletti ha spiegato che, pur evitando di addentrarsi in questioni societarie, si stanno facendo «alcune valutazioni» e a fine mercato si tireranno le somme. Se arrivasse Navas, e il Napoli ci sta provando, Meret avrebbe due strade: partire o restare. Entrambe presentano ostacoli e dubbi. In Italia i pali sono coperti, ogni squadra ha un portiere, Meret poteva andare prima allo Spezia (dove ora c’è Dragowski), poi all’Empoli qualora fosse partito Vicario, infine al Torino che tra Milinkovic-Savic e Berisha si sente al sicuro. All’estero s’è mosso poco. A una settimana dalla fine del mercato non ci sono richieste, è già tardi, è passato troppo tempo, per questo resiste il rischio concreto di ritrovarsi a diventare - nel caso - concorrente non solo di Navas ma anche di Sirigu, che non è arrivato solo per guardare gli altri.