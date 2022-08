Il Napoli è forte, ma De Laurentiis è divisivo

Maronn’, otto acquisti, una squadra forte, Aurelio è tutti noi, proclama don Ciccio portiere di palazzo. Tutti voi, io mi astengo, si oppone Gennaro Piromallo salumiere. Mi astregno anch’io, aggiunge don Peppino parcheggiatore allusivo. Ma che cosa volete di più da Aurelio, chiede don Ciccio portiere di palazzo. Non ci piace, sottolinea Salvatore pittore di alici. Nunn’è allèro, non ciancea con ciento mosse, commenta Carminiello-a-rezza pescatore di fravaglia. Nun tene core, aggiunge Giacomo Frollo pasticciere alla Pignasecca. Al posto del cuore tene nu salvadanaro, eccepisce Saverio Malaspina ragioniere. Siete ingiusti, interviene don Ciccio portiere di palazzo, siete bravi solo a lamentarvi, a criticare e a cercare il pelo nell’uomo. Non è questo, replica Salvatore pittore di alici, non ha empatia, non si fa mai ‘na bella risata. Non è umano, precisa Gennaro Piromallo salumiere. Si è lasciato andare solo due volte, ricorda Totonno Speranza direttore di centro commerciale, quando scappò in motorino della Lega e quando stava per mettere le mani addosso a Reja. Ma per favore, protesta don Ciccio portiere di palazzo, ci ha salvato dal fallimento, ci ha portato otto volte in Champions. Non so, dice Carmelo Mirabello regista di teatro popolare, è friddo ‘e chiammata, è ineluttabile, è mastodontico. In miniatura è come Schwarzenegger, espone Salvatore pittore di alici. Uànema, esclama don Ciccio portiere di palazzo, ma chi vorreste al posto suo, Masaniello, Viperetta, nu funno americano, nu sceicco. Di sceicco ha la persona, interviene Saverio Malaspina ragioniere. Sì, ‘o sceicco ‘e Trastevere, insinua don Peppino parcheggiatore allusivo. Dovrebbe togliersi la barba, mettersi due baffetti rubacuori, un sorriso Durban’s e avere una faccia meno massiccia, più allungata e ammiccante, propone Salvatore pittore di alici.