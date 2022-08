Osimhen carica il Napoli: “Avanti con il Lecce”

Victor Osimhen è totalmente concentrato sul Napoli e sulla prossima sfida infrasettimanale contro il Lecce dopo lo 0-0 di Firenze contro la Fiorentina in cui una rete l'aveva segnata, ma gli è stata annullata per una posizione di fuorigioco corretta. Il suo messaggio social è per tutta la squadra, che non deve deprimersi dopo il pareggio contro i viola, ma pensare subito alla prossima sfida.

Osimhen scrive: “Lavoro fatto a Firenze” Che il punto del Franchi non sia affatto da buttare è una sensazione comune oggi. Vero che il Napoli ha interrotto la serie di vittorie consecutive e che si deve accontentare di un primo posto in coabitazione invece che da solo, ma la Fiorentina era temibile. Lo stesso Osimhen lo scrive il giorno dopo: “Lavoro fatto a Firenze”. Non è stato un giorno di ferie per il Napoli, casomai qualcuno fosse triste o preoccupato dopo lo 0-0.