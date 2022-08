Abbonamenti, il Napoli sorride: tre settori del Maradona sold out

L'inizio era stato negativo, a causa del malumore che serpeggiava tra i tifosi del Napoli per le cessioni di big effettuate dalla società. Aperta l'8 agosto, la campagna abbonamenti è andata a rilento nei primi giorni, con numeri sconfortanti, molto lontani dai 40 mila di Inter e Milan al 9 agosto o dai 36 mila della Roma. A risollevare umore e piazza sono arrivati Simeone, Raspadori e Ndombele : ora la tifoseria è di nuovo compatta e gli abbonameti volano.

Napoli: i 40 mila della Juve Stabia

Facevano impressione i 40 mila tifosi presenti per l'amichevole contro la Juve Stabia. Il calore ora è quello dei giorni belli. Domani contro il Lecce raggiungeremo la stessa cifra sugli spalti, i tifosi stanno dando risposte importanti per quel che riguarda gli abbonamenti, tanto che tre settori del Maradona sono sold out.