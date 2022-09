Napoli, una finta sublime in carne e ossa

Ottocentottantaquattro milioni di euro vale il Liverpool, secondo i parametri di transfermarkt. Dieci milioni è stato pagato Kvaratskhelia. Tra queste due grandezze sta il 4-1 inflitto dal Napoli al Liverpool in una notte che sarà difficile dimenticare. Perché al netto del risultato prezioso per la qualificazione nel girone di Champions, è la qualità del gioco che, da queste parti, riempie gli spalti. E gli spalti del Maradona saranno d’ora in poi gremiti come ai tempi in cui, più di tre decenni fa, ogni domenica era un evento atteso, sofferto, sognato.



È nata una stella. E chissà se è un caso che il numero che porta a spasso sulla schiena, il settantasette, nella simbologia della smorfia indichi il diavoletto. Simbolo di quella negatività che, com’è consueto ancora da queste parti, va intesa in senso più esteso e rovesciato, come fonte della creatività, virtù tutt’altro che lineare. Khvicha Kvaratskhelia è una finta sublime in carne e ossa. A cominciare dall’ingenuità adolescenziale con cui maschera, nei lineamenti del volto, la sua complessa intelligenza emotiva. Quella da cui nasce il suo dribbling mai scontato, divertito e caparbio, irriverente anche al cospetto di mostri sacri della difesa, come Van Dijk, o talenti un po’ snob, come Alexander-Arnold. Il georgiano non ha nei loro confronti alcun timore reverenziale, perché lui persegue con umiltà e tenacia un suo disegno interiore: stupire prima se stesso, poi i tifosi che lo arringano dalle curve e dalle tribune, e infine Spalletti che lo guida dall’area tecnica. Con pochi consigli, perché anche lui, che d’intelligenza emotiva ne ha da vendere, ha capito come si tiene tra le mani una stella.