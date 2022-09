Napoli, come sta Osimhen: domani nuovi esami. Il report dell'allenamento

Dopo il successo contro il Liverpool, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSC Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro lo Spezia in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 15 per la sesta giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi: chi è andato in campo ieri ha svolto lavoro rigenerante mentre il resto del gruppo dopo una prima fase di attivazione in palestra e lavoro di agilità ha svolto partita a campo ridotto.