Napoli, oro Kvara: viaggio tra i segreti del suo calcio

Kvaratskhelia in georgiano vuol dire, letteralmente, “carbone ardente” . Parola di Mamuka Kvaratskhelia, zio alla larga di Khvicha, che aveva promesso un calciatore capace di infiammare e strabiliare Napoli . Aveva ragione: il 77 azzurro, e non solo per Napoli, è stato un’epifania. Un giocatore unico che sembra venire da una contrada dove nessuno abita, da un mondo antico e sommerso. Kvicha Kvaratskhelia, ancora, è la dimostrazione che le scuole nazionali , tanto care a Gianni Brera, nel football esistono ancora. Sì perché Zizì, come lo ha soprannominato De Laurentiis, è profondamente georgiano. Nasce a Tbilisi nel febbraio 2001 , la capitale della Georgia: una Nazione di circa 3,7 milioni di abitanti, parte della grande Madre Russia e tutt’ora nell’orbita del Cremlino - come dimostrato dall’invasione del 2008 e dal conflitto in Ossezia del sud , con le forze armate di Mosca arrivate ad occupare Gori, 30 km da Tbilisi. Ma anche una Nazione con una particolarissima tradizione calcistica, in cui la globalizzazione pallonara non è ancora arrivata a uniformare talenti e stili di gioco. Kvaratskhelia è così unico, allora, così alieno, perché interprete e più nobile rappresentante della tradizione calcistica georgiana .

Una tradizionenell’articolo scientifico “Soccer Artistry and the Secret Police: Georgian Football in the Multiethnic Soviet Empire”, nel quale ricostruisce la, «uno stile di gioco unico, distintamente etnico» fin dagli anni 20 del secolo scorso: creativo, “meridionale”, quasi artistico,- i calciatori georgiani erano chiamati addirittura i- e agli antipodi rispetto allae del modello Lobanovskyi, per il quale «nell’eccellenza di un calciatore il talento incide per l’1% e il duro lavoro per il 99%». Ecco, ribaltando l’approccio sovietico c’è quello georgiano:, improvvisazione contro programmazione, fantasia contro realismo (socialista). “Brasiliani del caucaso”, i georgiani, laddove, danza tipica in cui è racchiusa l’eleganza e la “cultura del corpo” di questo popolo.Da qui vengono, «basculanti - come scrive Paolo Lazzari sul Giornale - e indecifrabili quasi più del cognome inciso sulla maglia»: dalla tradizione georgiana, che non a caso ha prodotto. Ma Kvaratskhelia, oltre ad essere georgiano, è molto di più: è un giocatore straordinario, che(già nel campionato russo, ai tempi del Rubin Kazan, era il calciatore con più dribbling tentati, 6,8 a partita),, ma anche per la. Non solo ha segnato 4 gol nelle prime 5 partite di A ma lo ha fatto di destro, di sinistro, di testa., di potenza o di precisione; può saltare, pressare, accelerare, con la palla o senza; può dispensare assist e. Per citare la stampa d’oltremanica, e Nicky Bandini sul Guardian: «Kvaratskhelia ha segnato in ogni modo ed è sembrato pienamente sicuro di sé in ogni giocata, come se fosse già perfettamente integrato in una macchina fluida. Com’è possibile che vada tutto così bene fin da subito?». E anzi che non era ancora arrivata la partita di Champions, nella quale il georgiano ha, estraneo al concetto stesso di pressione, facendo «a pezzi la fascia destra dei Reds» (cit. Michael Owen).