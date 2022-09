Kvaratskhelia: “Presto per dire dove arriveremo, ma vogliamo fare risultato anche a Glasgow”

Il 4-1 al Liverpool è stata la partenza lanciata e solo sognata dal Napoli , che è tornato in Champions dopo due anni. Ma ora bisogna continuare, mattone per mattone, a costruirsi la classifica nel girone. Il prossimo impegno, mercoledì alle 21, vede gli azzurri di Luciano Spalletti fare visita ai Rangers , a Glasgow, dopo che gli scozzesi sono stati malmenati alla prima dall' Ajax . Fare tre punti significherebbe già accennare una fuga. A parlarne, al Daily Record, è Kvicha Kvaratskhelia .

Kvaratskhelia: “Giocare la Champions è il sogno di ogni calciatore”

Kvaratskhelia sta vivendo una favola e non vuole affatto svegliarsi: “Giocare la Champions League è il sogno di qualsiasi calciatore. E' presto per dire dove possiamo arrivare nel girone, ma diremo la nostra. Siamo molto contenti di aver battuto uno dei club più prestigiosi d'Europa come il Liverpool ma fa già parte del passato”.