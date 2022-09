Galderisi: “Milan-Napoli non è decisiva, ma può dire molto”

A pochi giorni dal big-match di San Siro tra Milan e Napoli , Giuseppe Galderisi è intervenuto a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, per parlare della partitissima, ma non solo. Ha iniziato infatti puntando il dito sulla grande Salernitana vista a Torino nel primo tempo contro la Juve , soffermandosi volentieri a parlare dell'undici di Nicola .

Galderini: “Milan-Napoli? Va sfruttata ogni occasione”

Eccoci innanzitutto a Milan-Napoli, partita scudetto degli anni '80, un po' come adesso: “Milan-Napoli? Già decisiva, no. Però capiremo molto su come sono messe le squadre in questo momento. Questo non è un campionato che ti permette di lavorare bene nel corso della settimana. Perciò bisogna sfruttare ogni occasione e ogni risultato, anche se è presto per definirla già decisiva".