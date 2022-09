Napoli, per il Milan da valutare Lozano

Da Ibrox a San Siro, da una cattedrale all'altra: è calcio, certo, ma sembra una maratona on the road. Con le necessità di una maratona: bisogna avere ritmo e limare i tempi, per forza di cose, provando anche a gestire e dosare le forze. Nella stagione del Mondiale natalizio va così, inutile recriminare o lamentarsi, ma è fuori discussione che lo slittamento della trasferta di Champions abbia complicato la preparazione di una partita complessa di per sé: Milan-Napoli vale già tanto per la classifica, vale il primo posto, e sebbene i motivi di ordine pubblico e sicurezza legati alla scomparsa di Sua Maestà Elisabetta II abbiano fornito insindacabili ragioni di Stato, è chiaro che il posticipo della sfida con i Rangers abbia seminato strascichi verso Milano. Bisognerà pur dormire e riposare dopo un viaggio notturno, no? Bisognerà rigenerare muscoli e mente e allenarsi. E poi, beh, Spalletti dovrà mettere su carta (e su campo) una formazione all'altezza delle aspirazioni e delle attese: non c'è tempo, ma si farà.

Riposo e poi Milan E allora, un capitolo è chiuso: bye Champions, da oggi è di nuovo campionato. O meglio, il Napoli comincerà domani a preparare la partita con il Milan in programma domenica a San Siro alle 20.45. Con un giorno di ritardo rispetto all'originaria tabella di marcia: le cerimonie alla memoria reale che hanno paralizzato l'intero Regno Unito, obbligando a giocare la sfida con i Rangers ieri piuttosto che martedì, hanno inevitabilmente modificato anche i programmi del signor Luciano. Per la precisione: inizialmente il giorno di riposo era previsto per ieri, ma alla fine l'allenatore ha dovuto rinviarlo a oggi. Necessariamente: impossibile cancellarlo, del resto, considerando che la squadra ha prima giocato e poi viaggiato di notte. Con atterraggio a Capodichino programmato all'alba; cioè alle 5.