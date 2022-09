Napoli, Di Fusco: "Meret meglio di Ospina. Va trattato come Kvaratskhelia"

NAPOLI - "Meret va trattato come Kvaratskhelia, ovvero è un nuovo acquisto del Napoli. Mai avuto dubbi sulle qualità tecniche di Alex, ho sempre detto che fosse migliore di Ospina dal punto di vista tecnico". Lo ha dichiarato l'ex portiere del Napoli Raffaele Di Fusco ai microfoni di Radio Marte: "Ora però, al di là delle ottime prestazioni, è sicuro, sereno. Se si osserva l'espressione del ragazzo si capisce che è diversa dal recente passato. Ora è più tranquillo e ha dimostrato pure carattere dopo un'estate in cui si sono fatte decine di nomi di nuovi portieri per il Napoli. Infine basta con la storia che parla poco, ogni portiere è diverso. Anche Zoff e Buffon non sono stati molto loquaci...Meret parla eccome, non strillerà e non gesticola in modo eclatante, ma si fa sentire".