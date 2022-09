Lo Monaco: "Kvaratskhelia incredibile. complimenti al Napoli"

NAPOLI - “Kvara è un giocatore incredibile, ha forza tecnica, inventiva, soprattutto la gioia di fare le giocate. Il georgiano è un giocatore che può dare grande soddisfazioni ai tifosi del Napoli, complimenti a Giuntoli". Lo ha dichiarato Pietro Lo Monaco, intervenuto ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv: "Il bilancio di questo avvio di stagione è pazzesco, da squadra che può ambire ad arrivare fino in fondo. Del resto le altre non mi sembra abbiano qualcosa in più del Napoli. Tuttavia il campionato è lungo, le insidie sono dietro l’angolo ma il Napoli secondo me ha raggiunto un certo livello di maturità che mi fa ben sperare". Ora la pausa per le nazionali: "La sosta è da sempre un punto interrogativo, soprattutto inusuale in questo periodo della stagione: è chiaro che ci sono squadre a cui farà bene, altre a cui invece meno. L’inattività però nasconde dei pericoli. Per il Napoli anche l’approccio al rientro sarà decisivo, il nostro campionato non è il più bello del mondo, ma è uno dei più difficili e qualsiasi squadra può essere un’insidia. Ecco perché gli azzurri devono stare attenti al Torino, che bisogna affrontare con i dovuti accorgimenti. I granata hanno ottime individualità, le squadre di Juric ricordano molto quelle di Gasperini. Il Napoli in questo momento esprime tanto, non può fallire il prossimo impegno". Ultimo passaggio, sulla rinasciata di Meret: "Fino a qualche anno fa Alex era visto come un portiere di grandi potenzialità. Il portiere, poi, è un ruolo particolare, definisco i portieri i grandi solitari, che appartengono ad un mondo a sé. La porta è come la casa, devi prendere dimestichezza e confidenza tra i pali: se giochi a singhiozzo mostri delle crepe, se hai continuità invece superi ogni difficoltà e sei sempre più sicuro”.