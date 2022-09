"A Udogie sarebbe piaciuto giocare nel Napoli"

"A Destiny Udogie sarebbe piaciuto giocare nel Napoli . Ma il mercato lo ha portato verso altre destinazioni". Nella fattispecie Londra, al Tottenham di Antonio Conte , in cui giocherà dalla prossima stagione. A parlare dei retroscena riguardanti l'esterno dell' Udinese e della nazionale italiana Under 21, l'agente Stefano Antonelli , intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli.

Antonelli, agente Udogie: "A Destiny sarebbe piaciuto giocare nel Napoli"

Sul suo assistito, classe 2002, Antonelli ha proseguito: "Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli più ha chiesto di Destiny. Erano i primi giorni del ritiro di Dimaro e c'era ancora grande incertezza: l'umore non era proprio alle stelle e non si sapevano ancora le reali intenzioni del presidente Aurelio De Laurentiis. Insomma, le strade non si sono incrociate".