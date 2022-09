Mutti: "L'avvio del Napoli offre risposte decisive per lo scudetto"

NAPOLI - L'8ª giornata del girone di andata del campionato di Serie A verrà aperta sabato (ore 15:00) da Napoli-Torino, l'ex allenatore dei partenopei (1997) Bortolo Mutti ha parlato ai microfoni di "1 Station Radio" sulla situazione della squadra. Il ritorno in campo dopo la sosta nazionali: "Sicuramente la pausa può giocare un ruolo fondamentale per recuperare ed aiutare le squadre. Ma se giunge in un momento top, non vedo grandi problemi. Alla fine il Napoli riprenderà il filo conduttore precedente e riconnetterà il proprio ritmo. Il campionato è appena iniziato, non vedo particolari problematiche".