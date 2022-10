Chiappella e Amsterdam di 50 anni fa

Sul taccuino dei vecchi viaggi al seguito del Napoli ecco la storia di un doppio viaggio ad Amsterdam cinquant’anni fa, al tempo della Coppa delle Fiere e del Napoli di Beppe Chiappella. Ottavi di finale contro l’Ajax. Andammo ad Amsterdam con l’esile vantaggio di un gol di Manservisi al San Paolo nella partita d’andata. C’era la neve, i canali erano gelati e la gente passava disinvoltamente da una riva all’altra sulla lastra di ghiaccio. Non si giocò. In piazza Dam, col collega Giuseppe Pacileo, prendemmo dalle rastrelliere un paio di biciclette e andammo a curiosare nel Red Light District tra le vetrine delle prostitute. La sera, in un night, una stupenda thailandese dai capelli nerissimi con riflessi azzurri eccitò la fantasia di un illustre tifoso al seguito, un commercialista napoletano, che l’aspettò in albergo come la furbona aveva promesso. Nell’attesa, il commercialista si profumò in maniera sconsiderata profumando l’intero albergo. Peppone Chiappella rideva come un matto. Peppe Covino, medico sociale e persona indimenticabile, passeggiò nervosamente nella hall perché non aveva trovato un casinò dove giocare. Ciccio Degni tirava scherzi a Romoletto Acampora. La thailandese non si fece mai viva. Con Pacileo ci concedemmo una straordinaria cena nel locale più esclusivo di Amsterdam, “La pecora nera” (“Swarte Schaep”, indimenticabile) e non avemmo il coraggio di allegare il conto da nababbi nel rimborso-spese dei nostri giornali. Eravamo una banda di amici al seguito del Napoli.