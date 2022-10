Cremonese-Napoli diretta: ora LIVE la partita di oggi

Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Cremonese-Napoli: Cremonese (4-2-3-1) - Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Meite, Ascacibar; Zanimacchia, Felix, Quagliata; Dessers. All. Alvini. Napoli (4-3-3) - Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Ndombele, Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

16:45

Napoli letale nei primi tempi, Cremonese in trincea

Anche oggi pomeriggio si attende un Napoli subito arrembante visto che gli azzurri sono la squadra che segna più reti nei primi tempi, dall'altra parte invece la Cremonese è quella che nei primi 45' ne subisce di più. Vedremo se le statistiche oggi saranno confermate o smentite.

16:30

Napoli a Cremona per proseguire la striscia vincente

Il Napoli di Luciano Spalletti affronta la Cremonese per continuare a vincere e proseguire la marcia in testa alla classifica. La squadra di Alvini proverà a fare uno scherzetto agli azzurri, esaltanti in settimana contro l'Ajax.

Cremona - Stadio Zini