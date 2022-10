Simeone, i tre motivi che lo hanno fatto diventare idolo di Napoli

La vittoria del Napoli a Cremona porta soprattutto la sua firma. Il Cholito entra e segna, è la quarta volta che lo fa da inizio stagione (era già successo con Liverpool, Milan e Ajax). Giovanni Simeone sta diventando una delle armi più importanti di Spalletti in questo inizio folgorante in cui gli azzurri stanno entusiasmando in Italia e in Europa e segnano a raffica (35 gol stagionali, 22 in A e 13 in Champions finora). L’argentino è già diventato un idolo per i tifosi del Napoli e i motivi sono soprattutto tre.

1) La simbiosi con i tifosi Dal suo primo giorno a Napoli c’è stato un feeling particolare con i tifosi, una simbiosi che forse solo un argentino può trovare con il popolo partenopeo. Le sue parole per la città e per la gente, i suoi post su Instagram, i suoi video diventati virali mentre canta per Maradona allo stadio insieme con i tifosi: il legame con tutto l’ambiente è stato subito forte e in campo si è capito dal primo momento.