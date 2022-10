NAPOLI - Momento magico per Giacomo Raspadori, che dalla Nazionale al Napoli, non smette più di segnare, continuando ad abbattere record su record. L'attaccante di Spalletti, firmando il raddoppio ai danni dell'Ajax, diventa il terzo italiano capace di segnare tre gol consecutivi nelle sue prime tre presenze in Champions League, eguagliando una leggenda come Alessandro Del Piero e Fabrizio Ravanelli, capaci di questa impresa entrambi nel 1995 con la maglia della Juventus.