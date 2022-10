Nervo: "Per il Bologna sarà dura. Il Napoli è una squadra da Play Station"

NAPOLI - A “1 Football Club” è intervenuto Carlo Nervo, ex calciatore del Bologna."Napoli-Bologna? Sarà una gara proibitiva per i felsinei. Gli azzurri sono una squadra da Play Station, attualmente c'è un divario veramente notevole.

Arnautovic è il faro dei rossoblu, ma il Napoli è veramente troppo forte. Per il Bologna sarà dura, soprattutto per il cambiamento della guida tecnica. Raspadori? Ha qualità tecniche e umane importanti. È un grande calciatore. Ha

qualità tecniche importanti, ma anche umane, tali da renderlo un giocatore di spessore. Con l'assenza di Anguissa, Spalletti come troverà la quadra a centrocampo? Attualmente qualsiasi calciatore azzurro entrerà in campo farà la differenza.

Potrebbe giocare anche un magazziniere... perché c'è entusiasmo e collaborazione all'interno dello spogliatoio del Napoli. Anguissa-Lobotka coppia più assortita della Serie A? Ad oggi non credo ci sia una coppia più forte di questa nel

campionato italiano".