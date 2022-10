Napoli-Bologna: i convocati di Spalletti, assenti Rrahmani e Anguissa

Il Napoli ancora al Maradona, dopo il 4-2 all'Ajax, per riprendersi la vetta solitaria e continuare la marcia di questo inizio di stagione. L'avversario è il Bologna di Thiago Motta e l'allenatore cerca la prima vittoria da quando è sulla panchina dei rossoblù. L'anno scorso la sua squadra, lo Spezia, fece il colpo proprio sotto il Vesuvio. Luciano Spalletti presenta una formazione che deve rinunciare a due titolari come Rrahmani e Anguissa.