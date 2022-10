Anguissa non convocato: Roma-Napoli, la lista di Spalletti

NAPOLI - Scioglie le riserve Spalletti, che come anticipato in conferenza stampa, decide di lasciare Anguissa fuori dalla lista dei convocati per il posticipo domenicale con la Roma, big-match dell'11ª giornata di Serie A. Non ancora al meglio il centrocampista, sulla strada del recupero dopo il recente contrattempo muscolare, ma reputato dal tecnico non in grado di partecipare a un match intenso come si annuncia quello dello Stadio Olimpico.