Napoli: contro la Roma di Mourinho per eguagliare un record

Il Napoli gioca all'Olimpico di Roma questa sera anche per eguagliare un record storico della società. I tre punti servono naturalmente per tenere a distanza gli avversari e mantenere la vetta della classifica, ma c'è pure un precedente da pareggiare. Gli azzurri di Luciano Spalletti si troveranno però di fronte un avversario ostico come quello giallorosso guidato da José Mourinho. Che farà il possibile per fermare la striscia di vittorie consecutive.