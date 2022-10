Spalletti, siparietto in tv: "Vi dico cosa ho in tasca..."

Napoli, Spalletti: "Non parlo di Mourinho"

"Mourinho dice che il Napoli non ha meritato di vincere? Non voglio parlare di quello, voglio parlare della partita. Era una partita piena di trappole, ma la squadra l'ha interpretata bene. Non siamo stati disordinati e siamo andati a creare quelle due-tre occasioni da gol con cui abbiamo costruito la vittoria. E non abbiamo mai concesso loro le ripartenze. Un bel segnale della mia squadra".