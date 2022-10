Il retroscena del padre di Kvaratskhelia: "Sapete a che ora va ad allenarsi?"

Una delle più belle sorprese di questa prima parte di stagione del Napoli è senza dubbio l'esterno georgiano Khvicha classe 2001, già autore, in tutte le competizioni, di sette gol e otto assist. Ormai nuovo idolo della tifoseria partenopea, di lui ha parlato il padre Badri , ex calciatore professionista, al momento in Italia assieme a tutta la famiglia. Nel corso di un'intervista a Imedi Tv, riportata da calcionapoli24.it, ha raccontato dello stato d'animo del figlio e ha anche rilevato alcuni dettagli sulla sua dedizione al lavoro e sulla sua vita fuori dal campo.

Il padre di Kvaratskhelia: "Il suo nome urlato da 60mila persone"



Dimenticati Insigne e Mertens, al momento a Napoli il nuovo Re è Khvicha Kvaratskhelia, numero 77 esterno sinistro della banda Spalletti. Il padre Badri Kvaratskhelia ha parlato di questi primi mesi del figlio sotto il Vesuvio: "Quando si è sulgli spalti dello stadio del Napoli e il tuo cognome è urlato da 60mila tifosi, questa è una sensazione che non può essere trasmessa. Specialmente quando si tratta di un ragazzo che arriva dal campionato georgiano. Sono sempre stato fiducioso del fatto che Khvicha sarebbe stato in grado di imporsi fin dall'inizio. Non necessita di presentazioni o troppe parole, ha dimostrato quello che sa fare".

Badri Kvaratskhelia sul Napoli: "In squadra c'è unità"

Il padre del rinovimato "Kvaradona" ha poi aggiunto alcune parole sul gruppo squadra del Napoli: "Non ci sono gruppi nella squadra, c'è unità. C'è un atteggiamento di amicizia. Luciano Spalletti ha un grande rapporto con i suoi calciatori. Khvicha va ad allenarsi alle 8 del mattino. Intorno le 14.00 torna a casa e riposa. Ha avuto un giorno libero e abbiamo fatto una passeggiata in città". Ancora presto secondo Badri per parlare del suo contratto: "Nessuno ci ha ancora parlato del contratto. In questa fase, Khvicha non ci pensa nemmeno, pensa solo a giocare.. Voci di mercato? Vediamo informati delle voci, ma queste non lo influenzano in nessun modo".