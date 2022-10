Altro giro, altra roboante vittoria del Napoli in Champions League. La squadra di Luciano Spalletti, in casa contro i Rangers, ha replicato il 3-0 ottenuto ad Ibrox, questa volta con la doppietta di Giovanni Simeone nei primi 15' di gioco (diagonale su verticalizzazione di Giovanni Di Lorenzo e incornata su cross dalla sinistra di Mario Rui) e la rete di testa di Leo Skiri Østigård all'esordio in Champions League, che costituisce anche il centesimo gol del Napoli in Coppa dei Campioni.