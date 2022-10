Il bambino con la maglia del Napoli fa la Dybala mask: il dettaglio non sfugge ai social

ROMA - Quel maledetto rigore calciato e segnato contro il Lecce ha messo ko Dybala e lasciato la Roma senza il suo fantasista offensivo. Una batosta per Mourinho e anche per i tifosi giallorossi, che con le magie della Joya si divertono sugli spalti, ma che per un po' dovranno farne a meno. Manca l'argentino, manca il suo estro, manca a chi piace gustarsi giocate da campione. E manca ai bambini, i primi fan di Dybala.