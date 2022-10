De Napoli: “32 anni senza scudetto sono tanti, speriamo sia l'anno buono”

Parla l'ex. Ferdinando De Napoli , storico centrocampista del Napoli , è felice per come sta andando la stagione degli azzurri e si spinge oltre, pronosticando che a fine anno possa arrivare qualcosa di grande: “32 anni dall'ultimo scudetto è veramente tantissimo, è da tempo che diciamo che gli azzurri possono arrivare al tricolore, ma non ci sono mai riusciti. Speriamo che sia l'anno buono perché sembra che ci siano tutti i presupposti”.

De Napoli analizza anche i singoli giocatori del Napoli: “ Anguissa mi ricorda Desailly . Kim è un lottatore incredibile, non cala mai di concentrazione, nemmeno a risultato ampiamente acquisito”. Promossi su tutti i fronti, insomma. E dire che il primo fino a quest'anno ancora non si era espresso al massimo, il secondo era arrivato a Napoli dovendo raccogliere la pesante eredità di un certo Koulibaly .

Il 30 ottobre sarebbe stato il 62esimo compleanno di Diego Armando Maradona. In attesa di festeggiarlo domani allo stadio, De Napoli dice: “Diego lo ricordo più come uomo che come calciatore e spero, prima o poi, di poter andare in Argentina a rendergli omaggio”.