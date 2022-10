Simeone ricorda l'incontro con Maradona: il post social da brividi

Instagram è come noto il social network delle foto, quello in cui spesso basta pubblicare un “semplice” scatto per esprimere un concetto, o il più delle volte delle emozioni, meglio di quanto possano fare 1000 parole. E proprio questo è ciò che è riuscito a fare Giovanni Simeone che nel pomeriggio di domenica 30 ottobre ha pubblicato sul proprio account ufficiale una Story davvero emozionante e apprezzata dai tifosi del Napoli non meno dei già tanti gol che il Cholito ha realizzato con la maglia azzurra.

Giovanni Simeone ricorda Maradona

Nella Story si vede un giovane Cholito al fianco di un gigante calcistico come Diego Armando Maradona, sorridente con indosso una maglia griffata 'La Noche del 10', trasmissione televisiva di Canale 13 che il compianto Pibe de Oro condusse nel 2005, ospitando, tra gli altri, miti dello sport come Ronaldo, Zinedine Zidane e Mike Tyson. Il tutto proprio nel giorno del 62° anniversario della nascita di Diego, un evento che il Napoli ha celebrato prima della partita contro il Sassuolo attraverso una bella, suggestiva e toccante festa svoltasi proprio all’interno dello stadio che porta il nome della leggenda argentina.

La famiglia Simeone e il rapporto speciale con Maradona

Giovanni, che all'epoca della foto aveva quindi 10 anni, ha accompagnato il post riprendendo il tweet con cui il Napoli ha voluto celebrare questa giornata particolare, oltre che con i doverosi emoticon celebrativi, oltre che con la bandiera argentina e con il tag al profilo Instagram che continua a tramandare la memoria di Diego. Del resto il figlio di Diego Simeone non ha mai nascosto, fin da prima del suo arrivo a Napoli, di avere avuto da sempre in Maradona il proprio idolo calcistico, senza contare che proprio l’attuale allenatore dell’Atletico Madrid conosceva bene il mito dei tifosi del Napoli, per avervi giocato insieme per anni in nazionale, ma anche per una stagione al Siviglia, nel ’92-93, la prima della carriera di Maradona dopo l’addio al Napoli e dopo la fine della squalifica per doping.