Behrami: “Napoli per ora superiore a tutti, pesante l'assenza di Kvara”

Valon Behrami, da ex, analizza la stagione del Napoli e presenta la super sfida di oggi pomeriggio all'Atalanta, prima contro seconda. Una partita che ha perso un grande protagonista come Kvaratskhelia a causa di un attacco di lombalgia acuta. Assenza che potrebbe anche orientare la partita contro i bergamaschi.

Behrami: “Anno buono per il Napoli? La stagione è atipica” Behrami parla a Dazn: “L'assenza di Kvara pesa. Il fatto che non giochi cambia sicuramente quelle che sono le ambizioni del Napoli in questa partita. Anche perché la squadra di Spalletti è reduce dalle fatiche di Liverpool mentre l'Atalanta è in forma, sta bene fisicamente”.