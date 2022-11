Napoli subito in campo: si prepara l'Empoli

A poche ore dal successo di Bergamo contro l'Atalanta, in rimonta per 2-1, il Napoli si è ritrovato questa mattina all'SSCN Konami Training Center per riprendere gli allenamenti e mettere nel mirino la sfida infrasettimanale contro l'Empoli, in programma martedì alle 18:30 allo stadio Maradona per la 14esima giornata di Serie A.

Napoli: terapie per Kvaratskhelia, anche palestra per Rrahmani La squadra è stata divisa in due gruppi: chi ha giocato al Gewiss Stadium ha svolto lavoro di scarico in palestra; tutti gli altri componenti della rosa si sono invece allenati sul campo 3, iniziando la sessione con attivazione e lavoro tecnico tattico, per chiudere poi con una serie di partitine a campo ridotto.