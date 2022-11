Napoli, la probabile formazione anti-Udinese: ancora out Kvaratskhelia

NAPOLI - Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Khvicha Kvaratskhelia per la terza partita consecutiva. Dopo aver saltato le sfide contro Atalanta ed Empoli, il georgiano (la cui convocazione in Nazionale sembra a rischio) salterà anche l'ultimo impegno del Napoli al 'Maradona' contro l'Udinese prima della sosta mondiale. La lombalgia acuta che lo tormenta da una decina di giorni lo costringerà infatti a disertare l'ultima passerella di campionato e a ritornare in campo nella prima del 2023: il big match a San Siro contro l'Inter. Al suo posto, Elmas favorito per una maglia da titolare su Raspadori. Fuori anche senza Sirigu, vittima di un affaticamento muscolare: al suo posto ci sarà Idasiak. Per il resto, formazione annunciata: in porta ci sarà Meret; linea a quattro con Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus e Olivera; a centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski; tridente con Lozano, Osimhen e poi Elmas. Il macedone è, come detto, in vantaggio su Raspadori e in difesa Juan Jesus parte favorito su Ostigard.