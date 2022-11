Criscimanni su Napoli-Udinese: “Spero vincano gli azzurri. Quel rosso a Maradona...”

Criscimanni: “Quando Maradona reagì al mio fallo e venne espulso”

Criscimanni vestiva la maglia dell'Udinese in quell'1-1 contro il Napoli in cui Diego Maradona venne espulso per la prima volta in Italia. Racconta il giocatore: “Eravamo a metà campo e Diego reagì a un mio fallo, ma si capiva che era già nervoso per altri motivi perché è sempre stato corretto nonostante i tanti falli subiti. Poi con lui mai avuto altri problemi”. In quel pari, proprio il Dieci aprì le marcature con una magia su punizione, quasi da calcio d'angolo, prima di finire anticipatamente sotto la doccia e assistere all'1-1 di Galparoli in uno stadio San Paolo che si era ammutolito dopo l'uscita del suo fuoriclasse.