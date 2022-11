Napoli, Anguissa fino al 2025 e ora tocca a Lobotka e Rrahmani

NAPOLI - Anguissa sarà totalmente contento - tanto per citare Spalletti - soltanto dopo aver battuto l'Udinese, però nel frattempo ha firmato il rinnovo del contratto con il Napoli: fino al 30 giugno 2025 con opzione di prolungamento fissata a favore del club fino al 30 giugno 2027. Ieri, insomma, è diventata ufficiale l'operazione già avviata e pianificata in estate, nel corso del ritiro di Castel di Sangro, e così può ritenersi inaugurato il nuovo corso dei contratti azzurri: il prossimo annuncio, tendenzialmente, riguarderà Lobotka e via via toccherà a Rrahmani e probabilmente anche a Di Lorenzo. Loro sono quelli datati, sono i giocatori della vecchia guardia che hanno già cominciato a chiacchierare da un po' o in certi casi, tipo Lobo, sono già praticamente d'accordo e in attesa di definizione, ma parallelamente esistono anche situazioni che la società monitora con attenzione estrema: quella di Kvaratskhelia, certo, ma soprattutto quella di Kim, titolare di un contratto che contempla una clausola rescissoria da circa 50 milioni valida esclusivamente per l'estero ed esercitabile dal 1º al 15 luglio. A cominciare dal 2023. E dunque a fine stagione.