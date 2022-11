Pagelle Napoli-Udinese: super Lobotka, Lozano incisivo

Spalletti (all.) 7,5

Ha tremato e si sarà incavolato di brutto, però alla fine conta questo: il Napoli è primo, imbattuto e con 11 vittorie consecutive. Il Napoli è una squadra vera che sa dominare, divertire e anche soffrire. Certi cali sono pericolosi, è vero, ma finora è andata divinamente.

Meret 6,5

Un prodigio sul tacco di Deulofeu all’8’ e un altro paio d’interventi. Il resto è imparabile.

Di Lorenzo 6,5

Attacca meno, anche se le sovrapposizioni non mancano, ma la prestazione difensiva è importante. Attento e preciso.

Juan Jesus 7

Fino a quando resta in campo pulisce l’area gettando acqua e soffiando vento su Beto e Success. Che, non a caso, cresce proprio quando JJ esce.

Ostigard (15’ st) 6

Dentro per rinforzare la contraerea: e infatti salta e ne prende un bel po’.

Kim 5

La sua partita, fino a quel momento ottima, cambia in tre minuti di inusuale ma sanguinosa disattenzione. Dal 34’ al 37’ della ripresa: prima perde Nestorovski e poi si fa sradicare da Samardzic, un fuscello rispetto a lui, il pallone del bis.

Olivera 6,5

Un tempo e basta, per altro d’intensità offensiva. Lascia nel momento migliore della partita.

Mario Rui (1’ st) 6,5

Rispetto al collega si trova a vivere il momento peggiore della giornata: mette carattere, unghie e denti a difesa della vittoria.

Anguissa 7

È sempre nel vivo del gioco: nel cuore e nei polmoni della squadra sia in fase difensiva sia in quella offensiva. Con a coté l’assist per Elmas-gol.

Lobotka 7

Il titolo di Maestro è suo: dirige l’orchestra, svegliando e addormentando il gioco, e quando a sonnecchiare sono i suoi si mette a suonare sveglie e fanfare. Prezioso come l’oro.

Zielinski 7,5

Il gol del 2-0 è un pezzo della scuola degli artisti del calcio: il controllo, la danza e una carezza che sta tra il tiraggiro e la palombella. E il resto sono ricami di prima e intelligenza.

Ndombele (22’ st) 6

Energia pura: certi strappi alleggeriscono la pressione.

Lozano 7

Sfida e batte Ebosse e Pereyra e serve l’assist a Zielinski. Il tutto con semplicità. Rapidità.

Politano (15’ st) 6

È fresco e sgobba tanto in fase difensiva.

Osimhen 7,5

Ogni volta che la prende di testa fa pensare che se avesse giocato a basket avrebbe schiacciato saltando da fermo: il balzo dell’1-0 è pazzesco, mentre la furia su ogni pallone è da leone. Lottatore indomito, attaccante straordinario: 10 gol in stagione, 9 in campionato e un lavoro incredibile per la squadra. Come fanno i grandi, quelli decisivi.

Elmas 7,5

Secondo gol in tre partite da vice-Kvara, dopo quello con l’Atalanta. E che colpo: giocata macedone degna di quelle georgiane. Suo anche l’assist per Osi: rinato