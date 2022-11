Compleanno Kim: gli auguri speciali del Napoli

Su Twitter, nel profilo ufficiale del Napoli, è apparso oggi il messaggio: “Buon compleanno al nostro gigante buono”. E poi c'è un video di 30 secondi tutto per il sudcoreano, in cui si vedono spezzoni di ciò che ha fatto quest'anno, interventi difensivi determinanti, ma anche colpi di testa e gol nell'area avversaria.

E poi c'è l'esultanza, l'urlo che spaventa l'occidente, dopo aver salvato nel finale contro il Milan, a San Siro, in uno dei tanti scontri diretti vinti dagli azzurri in trasferta quest'anno. Kim non è solo solidità, ma anche grinta e applicazione. Tutte qualità che non possono non essere apprezzate, in primis dall'allenatore e poi dai tifosi.

Kim, che compie 26 anni, festeggia il suo compleanno in patria dove si è unito ai compagni di squadra in vista dei Mondiali in Qatar.