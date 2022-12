Albarella: "Il Napoli non può nascondersi, Spalletti ha l'esperienza giusta"

NAPOLI - Eugenio Albarella, preparatore atletico è intervenuto a Radio CRC per toccare diversi temi riguardanti il Napoli di Luciano Spalletti. Queste le sue parole: "Il Napoli ha la fortuna di avere un allenatore che si porta dietro l’esperienza del campionato russo che è diviso in due tronconi. In linea di massima mi aspetto una sosta finalizzata soprattutto ad un recupero degli aspetti nervosi in modo tale da ricaricare le batterie. Alla ripresa bisognerà recuperare le alchimie che hanno portato allo spettacolo visto nella prima parte di stagione - prosegue Albarella -. I numeri della squadra di Spalletti parlano chiaro: 41 punti ottenuti su 45 disponibili e una sola sconfitta in Champions League. Parliamo di un ruolino di marcia che rasenta l'eccellenza. Si potranno misurare le ambizioni di questa squadra nelle gare contro la Juventus e l'Inter. Il Napoli non può nascondersi, tutti si aspettano un livello in campo uguale a quello della prima parte di stagione".