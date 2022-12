Antalyaspor-Napoli diretta ore 18.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

ROMA - Il Napoli torna in campo per preparare la seconda parte di stagione, che si aprirà il 4 gennaio, nella sfida di San Siro contro l'Inter. Ecco quindi nella giornata odierna, l'amichevole contro l'Antalyaspor allenata dall'ex centrocampista turco del Real, del Borussia Dortmund e della Nazionale, Nuri Sahin. Nell'Antalyaspor, per la cronaca, gioca anche l'ex attaccante brasiliano del Milan, Luiz Adriano. Spalletti, eccezion fatta per i cinque reduci del Mondiale, potrà contare su tutti gli uomini che hanno giocato l'ultima a novembre: Juan Jesus, ieri alle prese con una sessione personalizzata in piscina al Regnum Carya per motivi di gestione, sarà regolarmente a disposizione.