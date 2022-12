Napoli, Kvaratskhelia a caccia del gol perduto

NAPOLI - Un mese e mezzo. Per la precisione: 43 giorni (oggi) senza una delle sue dormite celebrative. La cosa fondamentale era di certo recuperare la condizione e soprattutto il ritmo giusto, ma è chiaro che se Kvara dovesse ritrovare anche il gol con il Crystal Palace dopo tanto tempo sarebbe la migliore notizia di fine ritiro. Alé. Ci risiamo: la prima partita con l'Antalyaspor ha confermato che ormai la lombalgia che l'ha costretto a saltare le ultime tre di campionato prima della pausa è un ricordo lontano e la seconda con gli inglesi servirà a mettere a punto un po' di cose: corsa, movimenti, giochetti vari e poi la confidenza con la porta. Uno dei grandi amori del signor Kvaratskhelia. E d'accordo, quella di oggi sarà anche un'amichevole, ma è proprio tra amici, a Dimaro, che Khvicha ha cominciato a spiegare al mondo di cosa fosse capace. E poi, si sa, certe ottime abitudini è sempre meglio coltivarle: il 4 gennaio e l'Inter non sono mica così lontani. Proprio come il sogno chiamato scudetto. Pardon: il progetto.

La storia E allora, il bis di Kvara: buona la prima, giocata per un tempo senza tradire mai l'idea di aver smaltito il problema che l'ha tormentato sin dalla notte con un'altra inglese illustre. Il Liverpool: fu dopo un colpo rimediato ad Anfield, in Champions, che venne fuori una lombalgia talmente acuta da fargli disertare la trasferta di Bergamo con l'Atalanta e le successive del Maradona con l'Empoli e l'Udinese. Tre partite che il Napoli è riuscito comunque a vincere, consolidando il primo posto in campionato e l'imbattibilità. Benissimo, vero? Ma ora, cioè dal 4 gennaio a Milano, serviranno tutte le energie e tutti i colpi possibili per continuare a marciare verso un traguardo che da queste parti non è mai più stato tagliato sin dall'epoca di Diego e i suoi immortali. Già, ad aprile saranno 33 anni: Khvicha non era neanche nato. Mentre 43, dicevamo, sono i giorni senza uno dei suoi gol: l'ultimo con il Sassuolo, il 29 ottobre.