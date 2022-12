Osimhen-Raspadori, il Napoli è già pronto per l’Inter

NAPOLI - Sembra tutto finto, e d’altro canto le chiamano amichevoli, ma dentro quell’ora e mezza - in cui c’è esclusivamente tutto da perdere e niente da guadagnare - bisogna intrufolarsi, possibilmente con la testa giusta, e rischiare ma mettendoci la faccia e soprattutto i piedi. In un inverno fresco che sa di primavera, con quel tepore che dà sensibilità al talento, Victor Osimhen e Giacomo Raspadori si sono tuffati - entrambi - con un carico di rimpianti da restarne soffocati, hanno evitato di adagiarsi nei ricordi per non farsi ulteriormente male e poi, per dimenticare Doha e quel po’ d’autostima che avrebbe rappresentato un Mondiale lasciato lì con tutta l’amarezza che fa da contorno, hanno provato a ricordare a se stessi che la vita è bella e continua.

Show In una serata turca sfruttata non a caso domenica 11 dicembre pure per riempire il vuoto televisivo, non dovendo fare share ma avendo la necessità di spedire messaggi al macro-universo calcistico, Osi e Raspa, Raspa e Osi o però se vi piace anche Raspadosi, la crasi del gol, hanno diffuso attraverso le pay a pagamento, gli Ott e il mondo del football in astinenza il meglio del loro repertorio, qualcosa che, l’avessero potuto mostrare a Doha, avrebbe spinto alle copertine con addobbi natalizi consegnate dalle renne che sembra li trascinino con una maglietta un po’ naif (diciamo così). La premiata Osi e Raspa, in una giornata altrimenti semi-piatta, ha sommato la spavalderia dell’uno e l’eleganza dell’altro, l’ha fusa e poi spalmata in quell’ora e mezza con il Crystal Palace. E quando Osimhen si è messo a danzare in area, senza che ci fossero luminarie - e quasi neanche l’illuminazione - un pizzico di enfasi può esserci scappata dinnanzi a quei palleggi tra avversari rimasti ad osservarlo (ma senza batter le mani) quasi fossero statuine d’un presepio virtuale: una, due, tre volte, e pure dopo essersi accomodato un attimo il pallone di petto, con la girata nell’angolo lontano per chiuderla ed invocare un abbraccio, un’«ohhhh» d’ammirazione, un gesto che certificasse la prodezza.