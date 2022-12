Il Calendario ufficiale SSC Napoli 2023 è in edicola dal 16 dicembre! 

Torna l’appuntamento in edicola con il calendario 2023 della SSC Napoli. È consuetudine per i tifosi partenopei, ogni anno, vivere un anno ricco di emozioni con la propria squadra del cuore.

Anche quest’anno il calendario rappresenta un progetto unico nel panorama calcistico internazionale: immagini di alta qualità fotografica ed un’ideologia che fa da sovrana: LA PACE!

Il Calendario Ufficiale SSC Napoli 2023 sarà disponibile in tutte le edicole della Campania dal 16 Dicembre; per i non residenti e per chi non lo dovesse trovare in edicola sarà possibile richiederlo inviando una richiesta all’indirizzo mail calendarionapoli2023@corsport.it specificando il tuo nome, cognome e gli estremi di un’edicola (località, indirizzo, codice edicola e distributore) ove effettuare l’invio.