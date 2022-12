Diretta Napoli-Villarreal 1-1: Osimhen risponde a Capoue, inizia la ripresa

Più di un mese dopo l'ultima volta, riapre lo Stadio Maradona, per un amichevole speciale del Napoli. Gli azzurri sfideranno il Villarreal, con il "ritorno" nostalgico di due grandi ex Napoli come Albiol e Reina. Terza amichevole per la squadra di Spalletti, che davanti a ben 30.000 spettatori vuole riconfermare i buoni risultati e prepararsi al meglio in vista della ripresa del campionato contro l’Inter, il 4 gennaio.